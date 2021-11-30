В Крыму ураганный ветер нанес ущерб сельхозпредприятиям четырех районов

В Красногвардейском, Белогорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма от ураганного ветра пострадали предприятия агропрома. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза РК.

Из-за стихии на предприятии ООО «Крымский семенной альянс» в Красногвардейском районе сорвало крышу со складов на площади около 30 кв. метров, из-за чего были повреждены рукава для хранения зерна. Вследствие повреждения, хранившееся зерно, порядка 100 тонн может пропасть. Сейчас начались работы по восстановлению повреждений, — прокомментировал глава минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

Он отметил, что в Белогорском районе незначительно пострадали растениеводческие предприятия ООО «Преображенское 2016», ИП КФХ «Курсеитов», ИП «Шамилов», ИП Насыров С.У., АФ «Зеленогорское», ООО ТК «Белогорский».

Также стихия затронула Симферопольский район. Серьёзно пострадавших предприятий нет. На ООО «Крымтеплица» — повреждения локального характера, идёт восстановление. В Бахчисарайском районе повреждена пленка тепличного комплекса ООО «Крымская овощная фабрика, — уточнил Рюмшин.

По оперативным сводкам районных администраций в результате шквального ветра остальные районы не пострадали.

Фото и материалы: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.