В Крыму урегулировали вопрос обманутых дольщиков, но остались точечные вопросы

В результате принятых Правительством Республики Крым профилактических мер не допущено нарушения сроков строительства объектов, также нет фактов предбанкротного состояния застройщиков. Крымских объектов в едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день тоже нет. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале.
Не секрет, что нарушение прав граждан в сфере долевого строительства, когда подрядчик не выполняет своих обязательств, фактически обманывая людей, остается одним из острых и болезненных вопросов. В Крыму сделаны важные шаги, направленные на восстановление прав дольщиков и недопущение подобных ситуаций. Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым держит на контроле 160 проектов, в рамках которых застройщики привлекли средства граждан. В результате принятых профилактических мер не допущено нарушения сроков строительства, также нет фактов предбанкротного состояния застройщиков. Крымских объектов в едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день тоже нет, – цитирует пресс-служба Сергея Аксёнова.
Отмечается, что только в прошлом году восстановлены права 11 граждан, которые вложили свои деньги в строительство объекта в Алуште. Людям выплачены их средства на общую сумму более 52 млн рублей.
В целом проблема обманутых дольщиков в нашем регионе решена, хотя еще остаются точечные вопросы, по которым продолжается работа. Есть и объекты, находящиеся в зоне риска. Один из них – жилой комплекс «Чкалово Парк» в Керчи, где застройщик был объявлен банкротом. Благодаря принятым решениям удалось добиться продолжения финансирования строительства. Ввод объекта запланирован на первый квартал следующего года. Продолжаем мониторить ситуацию с долевым строительством, – отмечает Глава республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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