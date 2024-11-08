В Крыму урегулировали вопрос обманутых дольщиков, но остались точечные вопросы

Отмечается, что только в прошлом году восстановлены права 11 граждан, которые вложили свои деньги в строительство объекта в Алуште. Людям выплачены их средства на общую сумму более 52 млн рублей.

В целом проблема обманутых дольщиков в нашем регионе решена, хотя еще остаются точечные вопросы, по которым продолжается работа. Есть и объекты, находящиеся в зоне риска. Один из них – жилой комплекс «Чкалово Парк» в Керчи, где застройщик был объявлен банкротом. Благодаря принятым решениям удалось добиться продолжения финансирования строительства. Ввод объекта запланирован на первый квартал следующего года. Продолжаем мониторить ситуацию с долевым строительством, – отмечает Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым