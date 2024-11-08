Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму урегулировали вопрос обманутых дольщиков, но остались точечные вопросы
актуально в республике
В Крыму урегулировали вопрос обманутых дольщиков, но остались точечные вопросы
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму урегулировали вопрос обманутых дольщиков, но остались точечные вопросы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:15 08.11.2024

В результате принятых Правительством Республики Крым профилактических мер не допущено нарушения сроков строительства объектов, также нет фактов предбанкротного состояния застройщиков. Крымских объектов в едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день тоже нет. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале.

Не секрет, что нарушение прав граждан в сфере долевого строительства, когда подрядчик не выполняет своих обязательств, фактически обманывая людей, остается одним из острых и болезненных вопросов. В Крыму сделаны важные шаги, направленные на восстановление прав дольщиков и недопущение подобных ситуаций. Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым держит на контроле 160 проектов, в рамках которых застройщики привлекли средства граждан. В результате принятых профилактических мер не допущено нарушения сроков строительства, также нет фактов предбанкротного состояния застройщиков. Крымских объектов в едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день тоже нет, – цитирует пресс-служба Сергея Аксёнова.

Отмечается, что только в прошлом году восстановлены права 11 граждан, которые вложили свои деньги в строительство объекта в Алуште. Людям выплачены их средства на общую сумму более 52 млн рублей.

В целом проблема обманутых дольщиков в нашем регионе решена, хотя еще остаются точечные вопросы, по которым продолжается работа. Есть и объекты, находящиеся в зоне риска. Один из них – жилой комплекс «Чкалово Парк» в Керчи, где застройщик был объявлен банкротом. Благодаря принятым решениям удалось добиться продолжения финансирования строительства. Ввод объекта запланирован на первый квартал следующего года. Продолжаем мониторить ситуацию с долевым строительством, – отмечает Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Более 23,3 тысяч крымских спортсменов приняли участие в соревнованиях разного уровня за счет бюджетной поддержки
Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.