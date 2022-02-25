В Крыму уровень безработицы вернулся на доковидный период

Положительные изменения в базовых отраслях экономики республики обеспечили рост оплаты труда и снижение безработицы отмечает заместитель Председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Уровень общей безработицы в республике вернулся на докризисный уровень. По сравнению с началом 2021 года показатели снизились на 0,8 п.п. до 5,7%. Это очень хороший результат, — цитирует чиновника пресс-служба.

По ее словам, реальные денежные доходы населения за 9 месяцев прошлого года возросли на 4,7%, по этому показателю республика занимает 8 место среди субъектов Российской Федерации. Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2021 года увеличилась на 11,7% и составила 37 113 руб.

Источник: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

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