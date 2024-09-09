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В у урожай яровых культур упал на 50%
фото: pikist.com

В Крыму урожай яровых культур упал на 50%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 09.09.2024

Урожай яровых культур упал на 50% и более из-за периодов засухи и аномальной жары, сообщил ТАСС глава Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) Владимир Паштецкий.

Аномальная жара — основная особенность 2024 года. По данным института, ситуация осложнилась тем, что в течение всего весеннего периода отсутствовали продуктивные осадки. В третьей декаде августа фиксировалось опасное явление — атмосферная засуха.

Такие условия повлияли на снижение урожайности озимых, а особенно яровых сельскохозяйственных культур. Урожайность озимых зерновых культур в условиях этого года была в среднем ниже, чем в прошлом на 30%, урожай яровых культур на 50% и более. На некоторых полях урожай был потерян полностью, — рассказал Паштецкий.

Он отметил, что низкая урожайность культур привела к повышению себестоимости продукции, и, соответственно, снижению рентабельности.

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источник: ТАСС

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