В Крыму усилен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

Сотрудники Главного управление МЧС России по Республике Крым усилили профилактическую работу по пожарной безопасности в жилом фонде.

В связи с похолоданием, пришедшим на территорию полуострова, жители активнее используют отопительные печи, электронагревательные приборы, газовые плиты, которые при неправильной эксплуатации могут стать причиной возгорания и привести к травмам и даже гибели людей. На особом контроле специалистов – места проживания граждан, входящих в «группу риска». Это многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, одинокие пенсионеры, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, инспекторы отделов надзорной деятельности по г. Евпатория, г. Джанкою, Джанкойскому и Советскому районах проводят рейды в жилом секторе с целью обучения граждан мерам пожарной безопасности.

Во время своего визита сотрудники МЧС России рассказали об опасности загромождения имуществом дверей, лестниц, коридоров и проходов к первичным средствам пожаротушения, неисправных электросетях и электрических приборов, и пр. Кроме того, обратили особое внимание на недопущение хранения источников зажигания (спичек, зажигалок и других различных пожароопасных предметов) на видном месте, доступном для детей. Зачастую при проведении рейдов в семьях «группы риска» оказывается, что дети находятся одни в квартире, без присмотра взрослых, запертые на ключ снаружи. Это недопустимо! Обязанность родителей – не оставлять малолетних детей одних, а детям постарше, рассказать к чему могут привести последствия игры со спичками, научить ребенка элементарным правилам действия в случае возникновения пожара, — отмечают специалисты.

С гражданами проведены инструктажи о правилах и способах тушения пожаров, действиях при возгорании, возможных последствиях при нарушении требований пожарной безопасности в быту, детской шалости с огнем. Населению вручены памятки и листовки, где прописаны самые важные и нужные правила безопасности, номера телефонов всех экстренных служб.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК