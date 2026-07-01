В Крыму усиливают меры по стабилизации ситуации — Сергей Аксёнов

В ближайшее время большого количества ГСМ в продаже пока не будет. О возможностях реализации завозимых объемов министр топлива и энергетики РК Владимир Геннадьевич Воронкин будет информировать ежедневно, – сказал Глава республики.

Помимо этого, как сообщил Сергей Аксёнов, в ходе прошедшей встречи особое внимание было уделено вопросу распределения электроэнергии между населенными пунктами, в которых введены веерные отключения света.

Одна из основных наших задач на сегодняшний день – добиться справедливого распределения электроэнергии с учетом имеющихся технических возможностей и состояния отдельных подстанций. С этой целью организовывается ежедневная работа штабов по каждому муниципальному образованию. Из числа муниципальных служащих дополнительно созданы бригады. В течение нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать, – пообещал Глава Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов подчеркнул, что общественный транспорт должен выходить на свои маршруты согласно своему расписанию, весь подвижной состав обеспечен топливом в полном объеме.

Также Сергей Аксёнов попросил крымчан направлять обращения на его имя, в том числе используя официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», чтобы сообщать о возникающих сложностях.

Вижу все ваши сообщения, каждый день реагирую на все. Все равно мы эту ситуацию преодолеем. В подобном кризисе мы оказались уже не в первый раз, преодолевали испытания раньше, преодолеем их и сейчас. Доверяем друг другу, соблюдаем информационную гигиену. Хочу всем сказать слова благодарности: водителям и энергетикам, которые буквально совершают трудовой подвиг, всему нашему обществу, которое объединилось и сплотилось. Вместе мы справимся. Спасибо за понимание и терпение, – выразил признательность Глава республики.

Вместе с тем перед депутатским корпусом и администрациями муниципалитетов Главой Крыма поставлена задача сделать подомовой обход с целью доведения объективной информации о происходящем до жителей, а также о предпринимаемых мерах и путях решения по каждому вопросу.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым