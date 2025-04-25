В Крыму усилят работу всех ресурсов по сопровождению туристов

Активно готовимся к майским праздникам и встрече гостей Крыма. Проводим аудит работы всех наших ресурсов по сопровождению туристов республиканского проекта «Гостеприимный Крым», по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова усиливаем их работу в преддверии старта высокого туристского сезона, — сообщил министр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что проверил работу Туристско-информационного центра, встречающего гостей на ж/д вокзале столицы Крыма. Работа ТИЦа переведена на летний режим, расширена линейка туристских карт-схем курортных городов, которые как и консультации предоставляются бесплатно. К этому сезону подготовлена линейка оригинальных крымских сувениров и крымской косметики.

Туристско-информационные центры Крыма работают ежедневно без выходных: на АЗС перед Крымским мостом с 8:00 до 20:00, на ж/д вокзале в Симферополе с 9:00 до 20:00.

Также министр проинспектировал работу Туристического портала Республики Крым и офиса Горячей линии Министерства курортов и туризма Республики Крым.

На Туристическом портале Крыма www.travelcrimea.com актуализированы материалы о том, как добраться в Крым, собраны акционные предложения отелей и санаториев региона, подготовлены Афиши мероприятий к майским праздникам и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также сформирован перечень пляжей, кемпингов, мест парковок и туалетов в курортных регионах.

Горячая линия Минтуризма РК 8 800 511 80 18 работает бесплатно и круглосуточно для гостей и жителей Крыма, для турбизнеса. Кроме того, все вызовы об отдыхе и обращения принимаются онлайн и оперативно отрабатываются через социальные сети:

Также актуализирован раздел «Информация для туристов» на официальном сайте Министерства курортов и туризма РК на Портале Правительства Республики Крым https://mtur.rk.gov.ru/structure/bfae1c18-bdf3-4da2-9cca-1c3938787bd4

По информации пресс-службы Минкурортов РК