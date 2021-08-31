Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму ускорят строительство фельдшерско-акушерских пунктов

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Крыму ускорят строительство фельдшерско-акушерских пунктов

В Крыму ускорят строительство фельдшерско-акушерских пунктов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 31.08.2021

Глава крымского Правительства Юрий Гоцанюк объехал населенные пункты полуострова,  в которых есть проблемы со строительством модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), врачебных амбулаторий, а также с благоустройством прилегающих территорий.

Среди объектов, требующих особого внимания — ФАПы в селах Севастьяновка и Казанки Бахчисарайского района, Трудовое, Яркое и Водопойное Сакского района, село Некрасово Красногвардейского района, села Перевальное, Ивановка, Маленькое, Равнополье, Тепловка, Трудовое, Широкое, Белоглинка и Партизаны Симферопольского района. Вместе с коллегами проверили ведение строительно-монтажных работ и уровень готовности объектов, предметно обсудили текущее состояние дел с представителями подрядных организаций, — рассказал Юрий Гоцанюк.

В Крыму ускорят строительство фельдшерско-акушерских пунктов

По словам премьер-министра Крыма, на ряде объектов есть серьезные замечания к организации и планированию рабочего процесса, графику и темпам работ.

Должен сказать — динамика крайне низкая. Задержки, в основном, по субъективным причинам. Поставил задачу мобилизовать все ресурсы и средства — увеличить количество людей и техники на объектах — для завершения работ в установленные сроки, при соблюдении всех технологических условий. Договорились, что к вечеру будет предоставлен обновленный график производственных работ, установлены камеры видеонаблюдения, а также каждое утро отчет о ходе работ, количестве людей и техники на объекте, — сказал Юрий Гоцанюк.

В Крыму ускорят строительство фельдшерско-акушерских пунктов

Председатель Правительства Крыма отметил, что многие сопроводительные работы можно вести параллельно с основными. Кроме того, в порядок должна быть приведена исполнительная документация. За ходом строительства и соблюдения договоренностей будет вестись жесткий контроль.

В Крыму ускорят строительство фельдшерско-акушерских пунктов

В Крыму ускорят строительство фельдшерско-акушерских пунктов

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.