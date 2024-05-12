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В у устанавливают пожарные извещатели. По целевой программе

В Крыму устанавливают пожарные извещатели. По целевой программе

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 10:39 12.05.2024

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым продолжают работу по безвозмездной установке автономных пожарных извещателей в домах многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

В России с 2018 года действуют целевые программы разных уровней, направленные на безвозмездное оборудование жилья отдельных групп населения. При участии МЧС России, в рамках соцподдержки, на территории полуострова с начала года уже установлено более 570 пожарных извещателей. Так, на этой неделе, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы установили противопожарные датчики в восьми многодетных семьях Судака. С ними был проведен подробный инструктаж о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Кроме того, инспекторы предупредили родителей об угрозе возникновения пожара из-за детской шалости и вручили памятки на противопожарную тематику, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в РК. 

В Крыму устанавливают пожарные извещатели. По целевой программе В Крыму устанавливают пожарные извещатели. По целевой программе В Крыму устанавливают пожарные извещатели. По целевой программе

Напомним, автономные дымовые пожарные извещатели представляют собой устройства, работающие от автономного источника питания. Их работоспособность можно определить по миганию светодиода красного цвета, установленного на корпусе. В настоящее время данное устройство является одним из самых эффективных для обнаружения возгорания на ранней стадии. Главная цель датчика — оповестить о пожаре людей.

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Пожарный извещатель реагирует на частицы попавшего внутрь дыма звуковым сигналом. Причем звук настолько громкий, что способен разбудить даже крепко спящего человека.

Средний срок службы прибора — 10 лет. Батарейку менять нужно всего раз в год.

Данная работа продолжается во всех городах и районах полуострова и находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в РК

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