В Крыму устанавливают пожарные извещатели. По целевой программе

В России с 2018 года действуют целевые программы разных уровней, направленные на безвозмездное оборудование жилья отдельных групп населения. При участии МЧС России, в рамках соцподдержки, на территории полуострова с начала года уже установлено более 570 пожарных извещателей. Так, на этой неделе, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы установили противопожарные датчики в восьми многодетных семьях Судака. С ними был проведен подробный инструктаж о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Кроме того, инспекторы предупредили родителей об угрозе возникновения пожара из-за детской шалости и вручили памятки на противопожарную тематику, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в РК.

Напомним, автономные дымовые пожарные извещатели представляют собой устройства, работающие от автономного источника питания. Их работоспособность можно определить по миганию светодиода красного цвета, установленного на корпусе. В настоящее время данное устройство является одним из самых эффективных для обнаружения возгорания на ранней стадии. Главная цель датчика — оповестить о пожаре людей.

Пожарный извещатель реагирует на частицы попавшего внутрь дыма звуковым сигналом. Причем звук настолько громкий, что способен разбудить даже крепко спящего человека.

Средний срок службы прибора — 10 лет. Батарейку менять нужно всего раз в год.

Данная работа продолжается во всех городах и районах полуострова и находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в РК