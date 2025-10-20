Прямо сейчас:
В Крыму установили размер платы за капремонт МКД на следующий год

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 13:44 20.10.2025

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, на 2026 год установлен  в размере 11,46 руб. за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения.

Соответствующее Постановление Совета министров Республики Крым принято 30 сентября 2025 года.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

Просмотры: 21

