В Крыму установили размер платы за капремонт МКД на следующий год

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, на 2026 год установлен в размере 11,46 руб. за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения.
Соответствующее Постановление Совета министров Республики Крым принято 30 сентября 2025 года.
источник: пресс-служба администрации Феодосии
