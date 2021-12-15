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В Крыму установили величину прожиточного минимума на 2022 год

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:53 15.12.2021

Постановлением Совета министров Республики Крым от 13 декабря № 786 установлена величина прожиточного минимума в Республике Крым на 2022 год на душу населения в размере 12 274 рубля, для трудоспособного населения — 13 379 рублей, пенсионеров — 10 556 рублей, детей — 12 720 рублей.

Величина прожиточного минимума на 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилась, в т.ч.: в расчете на душу населения – на 11,6 % (на 1 276 рублей), для трудоспособного населения – на 13,8 % (на 1 626 рублей), пенсионеров — на 10,6 % (на 1 010 рублей), детей – на 8,6 % (на 1 007 рублей), — сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК. 

Прожиточный минимум в Республике Крым предназначается для реализации социальной политики и республиканских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета Республики Крым, других целей.

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Исчисление прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым на 2022 год проведено в соответствии с:

  • правилами установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022;
  • пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Источник: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РК

В Крыму установили величину прожиточного минимума на 2022 год

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