В Крыму установлена величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. «Плюс» 611 рублей

Постановлением Совета министров РК установлена величина прожиточного минимума в Крыму за второй квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 10 998 рублей, для трудоспособного населения – 11 753 рубля, для пенсионеров – 8 971 рублей, для детей – 11 682 рублей.

Величина прожиточного минимума (по сравнению с первым кварталом) увеличилась на 611 рублей.

Увеличение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено увеличением стоимости продуктов питания (от 47,1 % до 0,2 %), входящих в потребительские корзины основных социально-демографических групп, а также увеличением индексов цен на непродовольственные товары и тарифов на услуги, — сообщили в республиканском Совмине.

Увеличение средних потребительских цен на продукты питания, входящие в потребительскую корзину, во II квартале 2020 года наблюдалось на: лук репчатый – на 47,1 %, картофель – на 31,8 %, морковь – на 24,1 %, капусту – на 15,5 %, яблоки – на 31,1 %, апельсины – на 23,5 %, виноград – на 10,6 %; а также на крупу гречневую – на 20,5 %, рис – на 11,7 %, сахар-песок – на 10,8 % и бананы – на 11,4 %. При этом снижение цен зафиксировано на свежие огурцы и помидоры соответственно на 39,1 и 31,6 %, пшено – на 10,1 %, сельдь соленую – на 3,4 %, кур – на 3,1 %, яйца куриные – на 0,6 %.

Подробнее с информацией можно ознакомиться в разделе «Прожиточный минимум в Республике Крым» .