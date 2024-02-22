В Крыму установлены дополнительные нерабочие дни

Это связано с религиозными праздниками.

Глава РК Сергей Аксёнов подписал указ, в соответствии с которым на территории Республики Крым устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни.

Так, нерабочими днями объявлены 12 апреля 2024 года в связи с празднованием Ораза-байрама, 6 мая 2024 года в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 17 июня 2024 года в связи с празднованием Курбан-байрама, 24 июня 2024 года в связи с празднованием дня Святой Троицы.