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Фото: pxhere.com

В Крыму установлены дополнительные нерабочие дни

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:22 22.02.2024

Это связано с религиозными праздниками.

Глава РК Сергей Аксёнов подписал указ, в соответствии с которым на территории Республики Крым устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни.

Так, нерабочими днями объявлены 12 апреля 2024 года в связи с празднованием Ораза-байрама, 6 мая 2024 года в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 17 июня 2024 года в связи с празднованием Курбан-байрама, 24 июня 2024 года в связи с празднованием дня Святой Троицы.

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