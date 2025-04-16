В Крыму утилизируют загрязненный мазутом грунт после ЧП с танкерами

Утилизация собранного с побережья Крыма грунта, загрязненного мазутом после ЧП с танкерами в Черном море, началась в регионе, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

Совместно с [министром чрезвычайных ситуаций Крыма] Алексеем Еременко посетили лицензионную площадку, на которой складируются отходы, собранные с берегов Крыма в рамках ликвидации ЧС, связанной с мазутом. На сегодняшний день начата утилизация отходов — порядка 16 тонн отходов, которые подлежат утилизации термическим методом, переданы лицензиату для сжигания, — написала она в Telegram-канале.

Также министр сообщила, что идет активная подготовка отходов к утилизации биологическим методом — просеяно около 250 тонн отходов, первые 50 тонн из них в ближайшие дни начнут обрабатывать специальными бактериями. Шевцова уточнила, что складированные отсортированные обработанные отходы накрыты полиэтиленовой пленкой, запаха нефтепродуктов на площадке нет.