Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму утилизируют загрязненный мазутом грунт после ЧП с танкерами
Новости Республики
В Крыму утилизируют загрязненный мазутом грунт после ЧП с танкерами
фото: © Официальный Telegram-канал министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольги Шевцовой

В Крыму утилизируют загрязненный мазутом грунт после ЧП с танкерами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:40 16.04.2025

Утилизация собранного с побережья Крыма грунта, загрязненного мазутом после ЧП с танкерами в Черном море, началась в регионе, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

Совместно с [министром чрезвычайных ситуаций Крыма] Алексеем Еременко посетили лицензионную площадку, на которой складируются отходы, собранные с берегов Крыма в рамках ликвидации ЧС, связанной с мазутом. На сегодняшний день начата утилизация отходов — порядка 16 тонн отходов, которые подлежат утилизации термическим методом, переданы лицензиату для сжигания, — написала она в Telegram-канале.

Также министр сообщила, что идет активная подготовка отходов к утилизации биологическим методом — просеяно около 250 тонн отходов, первые 50 тонн из них в ближайшие дни начнут обрабатывать специальными бактериями. Шевцова уточнила, что складированные отсортированные обработанные отходы накрыты полиэтиленовой пленкой, запаха нефтепродуктов на площадке нет.

Узнайте больше:  В Керчи гражданин Молдавии готовился взорвать водонасосную станцию
источник: ТАСС
голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: ЧП в Крыму

ЧП в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x