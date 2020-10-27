В Крыму уточнили «масочный режим», перечислив случаи, когда маски можно снимать

В Крыму разрешили предпринимателям и их клиентам не использовать медицинские маски и респираторы в случае, если эти средства защиты препятствуют получению услуг. Соответствующие поправки внесены в Указ Главы РК Сергея Аксёнова о режиме «повышенной готовности».

Указ.

На время, когда использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) препятствует непосредственному получению ими результатов услуг, граждане освобождаются от обязанности, установленной абзацем первым настоящего подпункта, — говорится в тексте Указа.

Изменения внесены и в пункт указа, касающийся запрета на обслуживание клиентов без масок:

Действие абзаца второго настоящего подпункта не распространяется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на время, когда использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) препятствует непосредственному получению ими результатов услуг, а также при предоставлении услуг, оказываемых в дистанционном режиме и (или) не предполагающих непосредственный контакт с потребителем.

Напомним, по всей стране введен обязательный масочный режим. Ношение масок обязательно в помещениях, транспорте, общественных местах и даже на автопарковках.