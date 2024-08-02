В Крыму уточняют местоположения границ земельных участков

В 2024 году в Республике Крым проводятся комплексные кадастровые работы на территории 24 кадастровых кварталов:

90:22:010215, 90:22:010304, 90:22:010110, 90:22:010306, 90:22:010109, 90:22:010225, 90:22:010302, 90:22:010107, 90:22:010102, 90:22:010501, 90:22:010601, 90:22:010701, 90:12:201001, 90:12:080501, 90:12:171701, 90:12:090601, 90:12:090401, 90:12:090701, 90:12:220107, 90:12:080101, 90:12:080102, 90:12:080201, 90:12:080301, 90:12:080401.

Комплексные кадастровые работы — это работы, которые выполняются одновременно в отношении всех земельных участков, расположенных на территории одного кадастрового квартала или нескольких смежных кадастровых кварталов. Такие мероприятия проводятся для уточнения местоположения границ земельных участков, для установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, – цитирует пресс-служба начальника отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Юлию Изосимину.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карта-планов территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17 или на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым mzem.rk.gov.ru.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов), состоится по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17.

Подробнее ознакомиться с условиями для участия в согласовании местоположения границ можно на официальном сайте:

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым https://mzem.rk.gov.ru/structure/ff86da66-bed4-465e-b

Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-an..

#РосреестрКрым #НСПД

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю

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