Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму уточняют местоположения границ земельных участков
актуально в республике
В у уточняют местоположения границ земельных участков

В Крыму уточняют местоположения границ земельных участков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:08 02.08.2024

В 2024 году в Республике Крым проводятся комплексные кадастровые работы на территории 24 кадастровых кварталов:

  • 90:22:010215, 90:22:010304, 90:22:010110, 90:22:010306, 90:22:010109, 90:22:010225, 90:22:010302, 90:22:010107, 90:22:010102, 90:22:010501, 90:22:010601, 90:22:010701, 90:12:201001, 90:12:080501, 90:12:171701, 90:12:090601, 90:12:090401, 90:12:090701, 90:12:220107, 90:12:080101, 90:12:080102, 90:12:080201, 90:12:080301, 90:12:080401.

Комплексные кадастровые работы — это работы, которые выполняются одновременно в отношении всех земельных участков, расположенных на территории одного кадастрового квартала или нескольких смежных кадастровых кварталов. Такие мероприятия проводятся для уточнения местоположения границ земельных участков, для установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, – цитирует пресс-служба начальника отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Юлию Изосимину.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 30 июля

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карта-планов территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17 или на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым mzem.rk.gov.ru.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов), состоится по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17.

Подробнее ознакомиться с условиями для участия в согласовании местоположения границ можно на официальном сайте:

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю

Просмотры: 33

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Росреестр в Крыму и в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
Росреестр в Крыму и в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.