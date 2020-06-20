В Крыму утвердили график работы избирательных участков с 25 по 30 июня 2020 года

В Крыму, согласно постановления Избирательной комиссии РК от 17 июня 2020 года №67/497-2, работа территориальных избирательных участков определена в будние и выходные дни не более 4 часов, чтобы избежать большого скопления граждан в один день.

Напомним также, что во время голосования предусмотрены беспрецедентные меры безопасности – с обязательным использованием масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Все участники голосования будут обеспечены одноразовыми ручками. Специальная разметка на участках поможет соблюдать социальную дистанцию. Средства защиты предоставят не только тем, кто придет на участки, но и избирателям, голосующим на дому. Ими также будут обеспечены члены участковых и территориальных комиссий, — отмечают в пресс-службе Избирательной комиссии Республики Крым.