В Крыму утвердили график работы избирательных участков с 25 по 30 июня 2020 года

В Крыму, согласно
Напомним также, что во время голосования предусмотрены беспрецедентные меры безопасности – с обязательным использованием масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Все участники голосования будут обеспечены одноразовыми ручками. Специальная разметка на участках поможет соблюдать социальную дистанцию. Средства защиты предоставят не только тем, кто придет на участки, но и избирателям, голосующим на дому. Ими также будут обеспечены члены участковых и территориальных комиссий, — отмечают в пресс-службе Избирательной комиссии Республики Крым.
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