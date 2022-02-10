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курортного сезона 2022 года
фото: Pexels (pixabay.com)

В Крыму утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2022 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:49 10.02.2022

Правительство Крыма утвердило план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2022 года, разработанный Министерством курортов и туризма Республики Крым с целью своевременной и эффективной подготовки санаторно-курортной и туристической отрасли Крыма к курортному сезону.

Так, в подготовке к сезону внимание будет уделено мероприятиям по разработке законодательных и нормативных правовых актов в части обеспечения санитарной очистки территорий, расположенных на землях государственной собственности  Республики Крым, разработке и утверждению Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и административного регламента их аттестации.  Организационные мероприятия предусматривают до 1 марта утверждение администрациями муниципальных образований Республики Крым планов мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2022 года, до 1 апреля определение зон запрета на осуществление строительных работ на период курортного сезона 2022 года, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

До 1 мая необходимо будет создать, обустроить  и утвердить  адресный перечень перехватывающих автостоянок в границах населенных пунктов, мест специальных парковок для временной стоянки туристических автобусов у объектов туристского показа, таких как:  Крепость Алустон, Ливадийский дворец-музей, Массандровский дворец, Воронцовский дворец, Дворец-замок «Ласточкино гнездо», Дворцово-парковый комплекс «Ханский дворец XVI-XIX вв.», пещерный город «Чуфут-Кале», пещерный город «Мангуп-Кале», Музей-заповедник «Судакская крепость», Музей древности «Кара-Тобе». Наряду с этим будут определены и благоустроены места сбора и посадки экскурсионных групп.

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Документом предусмотрены сроки по разработке и утверждению единого стиля оформления, а также схем размещения нестационарных торговых объектов для реализации экскурсионных услуг на территории муниципальных образований, а также сроки проведения конкурсов по размещению данных НТО.

Запланирована работа по определению дислокаций пунктов проката маломерных судов и заключению договоров на размещение нестационарных объектов для оказания услуг в пунктах проката маломерных судов.

В течение всего 2022 года предусмотрено развитие системы туристской навигации, создание новых и благоустройство ранее созданных туристических маршрутов.

На постоянной основе будет проводиться мониторинг функционирующих гостиниц, с целью выявления средств размещения, работающих без свидетельства о классификации. Отдельного внимания потребуют подготовка к благоустройству и эксплуатации на законных основаниях пляжных территорий.

По-прежнему,  под контролем остается  соблюдение актуальных требований Роспотребнадзора в объектах туристической сферы. Мониторинги средств и объектов размещения и объектов турпоказа продолжатся  в течение всего года.

С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться по ссылке.


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