В Крыму утверждён график работы медицинских организаций

Министром здравоохранения Республики Крым Игорем Чемодановым утвержден график работы медицинских организаций, относящихся к ведению Минздрава республики, на период действия ограничительного режима.

График работы медицинских организаций на период действия ограничительного режима остается прежним, при этом рекомендуется перенести плановое посещение до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Крым. Работа санаторно-курортных учреждений приостановлена до особого распоряжения, — отмечают в пресс-службе Минздрава РК.