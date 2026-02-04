В Крыму увеличат число сейсмостанций. Почему и к чему?

Днем 2 февраля в Крыму произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился в Азовском море. По информации Евразийского сейсмического центра, его магнитуда была 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня регистрировался афтершок.

Это землетрясение нельзя отнести к разряду обычных, сказал Вольфман.

Для Крыма это землетрясение достаточно сильное. Редкие землетрясения такой силы. Если брать послевоенные наблюдения, то таких было 15 – 20, не более, – сказал он.

Как показал мониторинг, произошедшие толчки ощутили не только в Восточном Крыму – Керчи, Судаке и Феодосии, – но и в Симферополе, и в Севастополе, «звонили даже из Бердянска» (Запорожская область – ред.), рассказал Вольфман.

Эксперт подчеркнул, что Крым располагается на окраине Альпийско-Гималайского (Средиземноморского) сейсмического пояса и является сейсмически активным регионом, где действительно возможны сильные землетрясения.

Наш равнинный Крым – это сочленение древней платформы и определенный демпфер: мы гасим напряжения, которые остаются после того, как реализуются в Турции. И это происходит в виде землетрясений, которые действительно бывают катастрофическими – 1927 год тому пример, – сказал Вольфман.

Несмотря на то, что «в Крыму возможно что-то серьезное», как правило, землетрясения здесь бывают частые, но слабые и безопасные, сказал ученый. А ощущаться жителями могут лишь в тех случаях, когда очаг располагается довольно близко к берегу, в нескольких десятках километров от побережья, уточнил он.