В Крыму увеличат число сейсмостанций. Почему и к чему?

Решение увеличить в Крыму число сейсмостанций вблизи зоны разрушительного землетрясения 1927 года не связано с усилением сейсмической активности в районе полуострова и ожиданием повторения сейсмоявления вековой давности. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман.
Днем 2 февраля в Крыму произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился в Азовском море. По информации Евразийского сейсмического центра, его магнитуда была 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти км от Щелкино. Вечером того же дня регистрировался афтершок.
Это землетрясение нельзя отнести к разряду обычных, сказал Вольфман.
Для Крыма это землетрясение достаточно сильное. Редкие землетрясения такой силы. Если брать послевоенные наблюдения, то таких было 15 – 20, не более, – сказал он.
Как показал мониторинг, произошедшие толчки ощутили не только в Восточном Крыму – Керчи, Судаке и Феодосии, – но и в Симферополе, и в Севастополе, «звонили даже из Бердянска» (Запорожская область – ред.), рассказал Вольфман.
Эксперт подчеркнул, что Крым располагается на окраине Альпийско-Гималайского (Средиземноморского) сейсмического пояса и является сейсмически активным регионом, где действительно возможны сильные землетрясения.
Наш равнинный Крым – это сочленение древней платформы и определенный демпфер: мы гасим напряжения, которые остаются после того, как реализуются в Турции. И это происходит в виде землетрясений, которые действительно бывают катастрофическими – 1927 год тому пример, – сказал Вольфман.
Несмотря на то, что «в Крыму возможно что-то серьезное», как правило, землетрясения здесь бывают частые, но слабые и безопасные, сказал ученый. А ощущаться жителями могут лишь в тех случаях, когда очаг располагается довольно близко к берегу, в нескольких десятках километров от побережья, уточнил он.
Например, в прошлом году в районе Учан-Су случилась серия землетрясений, 15 событий. Они были достаточно слабыми, но поскольку находились непосредственно возле населенного пункта, то жители его ощущали и это вызвало тревогу, – отметил он.
Все землетрясения очень разные – отличается и природа, и кинематика, – поэтому предсказать их задолго до сейсмособытия маловероятно, и «до сих пор наука в этом направлении не продвинулась», сказал Вольфман.
Тем не менее, среднесрочный прогноз в некоторых случаях возможен, в частности в Крыму, но для этого пока мало статистического материала, добавил он.
Хотя у крымской системы мониторинга есть свои проблемы, формирование сети, которую готовится в этом году установить в Крыму Институт физики земли, не имеет отношения к ожидаемым землетрясениям и к усилению системы мониторинга, подчеркнул ученый.
Давайте расставим все точки над i, потому что пошли слухи, скажем так, не совсем обоснованные… Это не связано ни с какими ожиданиями усиления сейсмической интенсивности в Крыму. Это раз. Второе – это не предназначено для усиления крымской мониторинговой сети, – сказал Вольфман.
По словам Вольфмана, речь идет об установке сейсмостанций для проведения фундаментальных исследований и решения научной задачи.
С руководителем этих работ, сотрудником Института физики Земли Юрием Леонидовичем Ребецким мы эту проблему обсуждали. Они хотят расположить 5-7 станций в районе основной сейсмогенной зоны. Это примерно на побережье от Алушты, Гурзуфа на востоке и до, может быть, Мухалатки (г.о. Ялта, Южный берег Крыма). Это временная система наблюдений, – рассказал Вольфман.
По его словам, ученые этого института Российской академии наук активно изучают сейчас системы мелких землетрясений, с тем чтобы попытаться на количественном уровне оценить напряжение, существующее в земной коре.
Они опробовали (такую систему наблюдений – ред.) в сейсмически активных регионах. И это, вообще говоря, фундаментальные исследования, которые, если они получат значимые результаты, приблизит нас к пониманию самого процесса сейсмогенеза – возникновения землетрясений и, возможно, даст какой-то ключик в перспективе к прогнозированию землетрясений, – пояснил ученый.
источник: РИА Новости Крым
