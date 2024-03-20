В Крыму увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя маркетологи, эйчары и врачи

Менеджеры по маркетингу, специалисты по персоналу и доктора на собеседованиях чувствуют себя максимально уверенно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Среднестатистический крымчанин определил свой уровень уверенности на интервью при трудоустройстве на 4,3 балла из 5. Уровень уверенности в себе как специалисте растет с возрастом и увеличением размера доходов опрошенных.

Среди представителей распространенных профессиональных групп увереннее всего на собеседованиях ощущают себя маркетологи (4,4 балла), врачи и эйчары (по 4,1 балла). Менее других уверены в себе дизайнеры (3,6 балла), секретари и операторы кол-центров (по 3,1 балла).

Время проведения: 22 февраля — 18 марта 2024 года