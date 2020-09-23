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В Крыму уже 54 смерти от «ковида». За жизни 25 пациентов бьются врачи
Фото: pixabay.com

В Крыму уже 54 смерти от «ковида». За жизни 25 пациентов бьются врачи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:13 23.09.2020

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, под медицинским наблюдением находятся 2 504 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 532 человека, в стационарах находятся 1876 человек, изолировано в обсерваторы – 96 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 3 972 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1 341 человек, выписано с выздоровлением – 2 526.

В Крыму уже 54 смерти от «ковида». За жизни 25 пациентов бьются врачи

А вот число умерших от коронавирусной инфекции за минувшие сутки снова выросло. Зарегистрированы три летальных исхода. Число жертв «ковида» в Крыму – на сегодня – 54.

По информации минздрава РК, состояние 28 COVID-положительных пациентов тяжелое, из них 25 человек находятся в реанимации. 7 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Крыму уже 54 смерти от «ковида». За жизни 25 пациентов бьются врачи

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