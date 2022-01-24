В Крыму уже более ста классов переведены на «дистант» из-за ОРВИ и коронавируса

Количество школьных классов, переведенных на дистанционное обучение в Крыму, увеличилось с 41 до 106 менее чем за неделю.

Учащиеся 126 классов в 78 общеобразовательных организациях переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, из них 106 классов в 62 школах — по ковиду и 25 классов в 16 школах — по ОРВИ, — сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское министерство образования.

Он также уточнил, что закрыто 20 дошкольных групп, из них 16 — из-за коронавируса и четыре — из-за ОРВИ. Студенты восьми групп в шести учреждениях средне-профессионального образования переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

20 января сообщалось, что дистанционное обучение в Крыму из-за коронавируса введено для 41 школьного класса, еще 25 классов перевели на дистант из-за ОРВИ. Также были закрыты шесть групп детских садов.

Замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский в эфире телеканала «Крым-24» сообщил, что регион пока не получил вакцину для подростков. При этом первая партия «Спутник-М» поступила в соседний Севастополь, сообщил на заседании регионального оперштаба вице-губернатор города Александр Кулагин.

Поступила первая партия вакцины для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. 480 доз «Спутник-М» у нас появилось, можем уже начинать вакцинировать, — сказал Кулагин.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено 130 137 случаев заражения ковидом. В Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 54 884 человека.

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