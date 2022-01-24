реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму уже более ста классов переведены на «дистант» из-за ОРВИ и коронавируса

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму уже более ста классов переведены на «дистант» из-за ОРВИ и коронавируса
Скриншот: Вести

В Крыму уже более ста классов переведены на «дистант» из-за ОРВИ и коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:56 24.01.2022

Количество школьных классов, переведенных на дистанционное обучение в Крыму, увеличилось с 41 до 106 менее чем за неделю.

Учащиеся 126 классов в 78 общеобразовательных организациях переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, из них 106 классов в 62 школах — по ковиду и 25 классов в 16 школах — по ОРВИ, — сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское министерство образования.

Он также уточнил, что закрыто 20 дошкольных групп, из них 16 — из-за коронавируса и четыре — из-за ОРВИ. Студенты восьми групп в шести учреждениях средне-профессионального образования переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

20 января сообщалось, что дистанционное обучение в Крыму из-за коронавируса введено для 41 школьного класса, еще 25 классов перевели на дистант из-за ОРВИ. Также были закрыты шесть групп детских садов.

Замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский в эфире телеканала «Крым-24» сообщил, что регион пока не получил вакцину для подростков. При этом первая партия «Спутник-М» поступила в соседний Севастополь, сообщил на заседании регионального оперштаба вице-губернатор города Александр Кулагин.

Поступила первая партия вакцины для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. 480 доз «Спутник-М» у нас появилось, можем уже начинать вакцинировать, — сказал Кулагин.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено 130 137 случаев заражения ковидом. В Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 54 884 человека.

Узнайте больше:  В крымском поселке Новый Свет женщина выбросила из окна родную дочь. Восьмилетняя девочка погибла

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.