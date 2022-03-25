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В Крыму уже девять пунктов временного размещения беженцев

В Крыму уже девять пунктов временного размещения беженцев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:33 25.03.2022

В Крыму развернуты три дополнительных пункта временного размещения беженцев из Донбасса и Украины. Таким образом общее число ПВР в Республике достигло девяти. Их вместимость составляет 635 человек.

Всего в Крыму планируют развернуть 27 ПВР  общей вместимостью 2 120 человек. Пока же в развернутых пунктах временного размещения находятся 399 человек, из них 114 детей. Почти половина беженцев размещены в Джанкое.

Все ПВР Крыма:

  •  166 человек (38 детей) Джанкой, СОШ № 8;
  • 20 человек (5 детей) Красноперекопск, гостиница «Фантазия»;
  • 19 человек (11 детей) на базе санатория «Киев», Алушта, ул. Комсомольская, 20;
  • 4 человека (2 детей) на базе отеля «Гольден», Алушта, ул. Красноармейская, 9;
  • 26 человек (5 детей) на базе санатория «Славутич», Алушта, ул. Красноармейская, 20;
  • 46 человек (16 детей) находится на базе санатория «Приморье», Евпатория ул. Франко, 2/27;
  • 82 человека (21 дети) находятся на базе «Смена», Ялта, Киевская, 64;
  • 15 человек (8 детей) на базе пансионата им. Чехова, Ялта, ул. Манагарова, 7;
  • 21 человек (8 детей) на базе гостиницы-общежития «Колос», Симферополь, ул. Субхи, 4.
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По данным Пограничного управления ФСБ России с 18 февраля 2022 года с территорий Донецкой и Луганской народных республик и через пункты пропуска в Крым прибыли 19 551 человек, из них 2 769 – дети. Граждане России – 5 531, Донецкой и Луганской народных республик – 1, Украины – 6 739, других государств – 7 280).

Пункт пропуска «Джанкой» работает в усиленном режиме. По последним данным там находится около 10 автомобилей. Организован пункт обогрева с тремя палатками, двумя полевыми кухнями.
Пункты пропуска «Перекоп» и «Армянск» работают в штатном режиме. Автотранспорт движется без задержек.

Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.


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