В Крыму уже собрали более 43 тонн загрязненного мазутом грунта и песка

Около 14 км береговой линии в Крыму очищено от нефтепродуктов после крушения танкеров в Черном море, собрано 43,5 т загрязненного мазутом грунта и песка. Об этом сообщила в

Ранее загрязнение мазутом, вылившимся из потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», было зафиксировано в Ялте, Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах Крыма.

Собрано 43,5 т загрязненного грунта и песка, очищено 13,9 км береговой линии, осталось очистить 7,38 км, — написала Шевцова.

Она также отметила, что было очищено более 19 тыс. кв. м акватории, а также обследовано 486 км береговой линии и 56 кв. м акватории. Кроме того, спасли 91 птицу, пострадавшую от мазута. К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено 970 человек, 187 единиц техники и 23 плавсредства.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки. 26 декабря из-за разлива нефтепродуктов введен режим ЧС федерального уровня.

источник: ТАСС