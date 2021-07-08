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В Крыму ужесточают контроль за безопасностью на воде

В Крыму ужесточают контроль за безопасностью на воде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:31 08.07.2021

В Крыму начались рейдовые проверки пунктов проката и круглогодичных баз — стоянок маломерного флота, которые осуществляются  министерством курортов и туризма Крыма совместно с министерством транспорта РК, транспортной прокуратурой, Ространснадзором, ГИМС МСЧ РФ и линейным управлением МВД России на транспорте.

В этом году во всех курортных муниципалитетах каждое судно, находящееся в прокате,  должно быть приписано к круглогодичной базе стоянки. В таком случае, мониторинговыми мероприятиями можно сразу выявить все незаконно действующие маломерные суда. Ответственность за соблюдением   дислокаций, и за нахождением  на них транспортных средств, которые приписаны к круглогодичным базам-стоянкам, полностью лежит на муниципалитетах.

Уже есть немалое количество протоколов, которые составлены по административным правонарушениям, по нарушениям эксплуатации маломерных судов, но в связи с погодой  осуществлялось  небольшое количество транспортировок. Сейчас началась отдельная программа, в соответствии с которой совместно с ГИМС, прокуратурой и другими структурами мы будем осуществлять этот мониторинг. И он будет достаточно жестким со штрафными санкциями, вплоть до возникновения уголовной ответственности для тех, кто эксплуатирует такую  технику с риском для жизни, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Также будет приниматься в работу фото-видеофиксация  захода маломерных судов в зону акваторий от гостей и жителей Крыма,  направленная  через официальные аккаунты минкурортов РК в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Instagram или на почту. Вся информация будет проверена и передана для реагирования в крымское линейное управление МВД России на транспорте.

В Крыму ужесточают контроль за безопасностью на воде

Фото: минкурортов РК

В Крыму ужесточают контроль за безопасностью на воде

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