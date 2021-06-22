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В Крыму ужесточен режим «повышенной готовности», работников сферы обслуживания будут прививать
Фото: sobyanin.ru

В Крыму ужесточен режим «повышенной готовности», работников сферы обслуживания будут прививать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:21 22.06.2021

Глава РК Сергей Аксёнов подписал Указ, ужесточающий режим «повышенной готовности» в Крыму. Новшество – обязательное вакцинирование работников сферы услуг и курортно-туристической отрасли.

Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо  от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям,  оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и  оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции, – говорится в Указе.

Исключение составляют лишь граждане с медицинскими противопоказаниями.

Указ

В Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита. Кроме того, в этих регионах запрещено проведение выпускных вечеров.

Во всем Крыму запрещена работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских. А с 23:00 до 8:00 – всего общепита (исключение – работа «на вынос»).

В кинотеатрах снова вводится посадка 50% зала. Кроме того, под запретом проведение развлекательных мероприятий (конкурсов, ярмарок, розыгрышей) на территории торгово-развлекательных комплексов.

В Крыму ужесточен режим «повышенной готовности», работников сферы обслуживания будут прививать

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