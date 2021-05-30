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 В Крыму ужесточили контроль предоставления услуг на пляжах
Фото: минкурортов РК

В Крыму ужесточили контроль предоставления услуг на пляжах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 30.05.2021

В Крыму курортным городам и поселкам рекомендовано внести изменения в правовые акты до 1 июля. Суть изменений – ужесточение контроля предоставления услуг на пляжах. В частности, в постановление Совета министров РК «О некоторых вопросах благоустройства пляжей» внесен ряд изменений, разработанный министерством курортов и туризма Республики Крым.

Согласно изменениям, на пляжах используемых на основании договоров о благоустройстве не допустимы размещения нестационарных объектов, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, а также предоставление услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания.

Уточняются виды нестационарных объектов, которые могут быть размещены на пляже. Это элементы благоустройства территории, в том числе теневые навесы, кабинки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование. А также, приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, допускается размещение водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов,- отметили в минкурортов РК.

Подчеркивается, что все изменения направлены на совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с размещением объектов на пляжах Крыма.

В Крыму ужесточили контроль предоставления услуг на пляжах

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