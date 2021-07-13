В Крыму ужесточили режим «повышенной готовности». Указ

Глава РК Сергей Аксёнов подписал очередное изменение Указа, регламентирующего режим «повышенной готовности» в Крыму. «Коронавирусные ограничения» ужесточены еще в шести регионах: в Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. По аналогии с уже действующими запретами в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте здесь запрещена работа ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных. Вместимость кинотеатров ограничена 50%.

Указ

Запретить на территориях г. Симферополя, Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты, г. Феодосии, г. Судака, г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района: оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, караоке-клубов, кальянных, а также в ночных клубах, концертных и танцевальных залах, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций)… а также в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50 % от вместимости залов; проведение общегородских массовых мероприятий; работу аттракционов, аквапарков, развлекательных центров два раза в неделю (среда и воскресенье) для проведения на данных объектах генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий; оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку, — говорится в документе.

Исключения, как и прежде, сделаны для мероприятий, проводимых Крымской госфилармонией, Крымским концертным объединением, Симферопольским цирком им. Б.Н. Тезикова.