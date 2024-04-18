В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд

«Заяц» — не 41-я льготная категория, а 1-я штрафная.

Для снижения количества нарушений в сфере оплаты перевозки пассажиров Госсовет РК поддержал внесенные Главой Крыма Сергеем Аксёновым поправки в статьи 5.1 и 9.1 субъектового закона «Об административных правонарушениях в Республике Крым». Законопроект, направленный на уточнение состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.1 «Безбилетный проезд», принят в двух чтениях на заседании сессии 18 апреля 2024 года.

В настоящее время на территории Республики установлено до 40 категорий граждан, имеющих право на меру социальной поддержки по льготному проезду. Также действует Порядок возмещения органами местного самоуправления муниципальных образований в республике недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров, за фактически предоставленные гражданам меры соцподдержки по льготному проезду, в соответствии с которой осуществляется компенсация транспортным предприятиям за предоставленные услуги, — напомнил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Принятые изменения в закон ужесточают штрафные санкции для лиц, уклоняющихся от исполнения обязанности по оплате проезда и провоза багажа.

В частности штрафные санкции вводятся за:

1) нарушение порядка подтверждения пассажиром факта оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, а также порядка подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей (за повторное совершение данного нарушения — в размере от 2000 до 2500 рублей);

2) нарушение порядка подтверждения пассажиром факта оплаты перевозки багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза ручной клади — штраф в размере от 500 до 1000 рублей (за повторное совершение этого нарушения — в размере от 1500 до 2500 рублей).

Также законопроектом предусмотрено наделение должностных лиц исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Республики Крым, которые в соответствии с законодательством являются организаторами муниципальных маршрутов регулярных перевозок, полномочиями по составлению протоколов о данных административных правонарушениях.