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В Крыму в 2020 году появились на свет семь двоен
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму в 2020 году появились на свет семь двоен

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:41 17.01.2020

С начала 2020 года в Крыму появились на свет 537 детей, в том числе — семь двоен. Больше всего малышей родилось в ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №1».

По словам главного врача учреждения, главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Крым Дмитрия Беглицэ, население республики пополнилось 289 мальчиками и 248 девочками. В новогоднюю ночь родилось 14 детей. Самый крупный ребенок родился в Советском районе: его вес составил 4 килограмма 840 граммов, рост — 56 сантиметров. Самый маленький ребенок появился на свет  в СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко». Его вес — всего 587 граммов, — сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В Крыму в 2020 году появились на свет семь двоен

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