В Крыму в 2020 году проведут более 1200 эндопротезирований суставов

В планах ортопедо-травматологической службы Республики Крым, сообщил главный внештатный ортопед-травматолог Министерства здравоохранения Республики Крым Павел Федуличев, провести в 2020 году 720 оперативных вмешательств, связанных с заменой тазобедренного сустава, и 519 хирургических вмешательств по замене коленного сустава.

Таким образом, благодаря квотам, потребности населения в эндопротезировании суставов будут полностью удовлетворены. Данные виды хирургического вмешательства проводятся на бесплатной для граждан основе. Финансирование операций по протезированию тазобедренного сустава проходит за счет средств Фонда ОМС. Замена коленного сустава отнесена к категории высокотехнологичной медицинской помощи — ВМП, и финансируется из федерального бюджета, — сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

По словам Павла Федуличева, право выбора медицинского учреждения, специалисты которого проводят оперативное лечение, принадлежит пациентам. По итогам 2019 года крымские специалисты лишь в трех случаях переадресовали пациентов коллегам в другие клиники. В одном из этих случаев проведение эндопротезирования оказалось принципиально невозможным.

В 2019 году 96 квот на проведение артроскопии полностью покрыли соответствующую потребность в Крыму.