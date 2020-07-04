В Крыму в 2020 уже провели более шести тысяч агроярмарок. Когда очередные?

О том, что с начала года в Республике Крым проведено более шести тысяч агроярмарок, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

На сегодня объем реализованной в 2020 году сельхозпродукции превысил 10 тысяч тонн. Отмечу, что за последнюю неделю организовано и проведено почти 300 ярмарок. С начала недели было задействовано 2774 ярмарочных мест. Жители и гости республики купили 450 тонн свежей, качественной сельхозпродукции и продуктов ее переработки по ценам ниже рыночных, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

В ярмарках, по словам специалистов, приняли участие 1740 сельхозтоваропроизводителей.

В целях контроля качества реализуемой продукции и проверки соответствия санитарно-ветеринарным нормам на проводимых ярмарках сотрудники Государственного комитета ветеринарии Республики Крым проводят регулярные рейды, — подчёркивают в Минсельхозе РК.

План — график проведения ярмарочных мероприятий в городах и районах Республики Крым размещается ежемесячно в разделе «ЯРМАРКИ» подраздела Министерства сельского хозяйства Республики Крым на официальном Портале Правительства Республики Крым и в газете «Агромир». График проведения ярмарочных мероприятий — здесь .