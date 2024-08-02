В Крыму в 2024 году намерены завершить строительство двух поликлиник

Строительство двух новых поликлиник в Республике Крым планируется завершить в 2024 году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщается на

В Крыму продолжаются мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения. В текущем году на эти цели предусмотрено финансирование в размере 1,1 млрд рублей. Из наиболее значимого — планируется завершить строительство двух крупных поликлиник. Финансирование программы на 2025 год составит 1,7 млрд рублей, — приводятся в сообщении слова Мурашко.

По его словам, обсуждается новый этап модернизации первичного звена здравоохранения и включения в программу тех районов Крыма, которые ранее не вошли в нее. «Наша задача привести все учреждения амбулаторно-поликлинического звена к современным требованиям», — подчеркнул министр.

В регионе Мурашко посетил лечебные учреждения, расположенные в городах Саки и Евпатория.

Ранее Минздрав региона сообщал, что в 2014-2023 годах в учреждения здравоохранения приобретено более 7,6 тыс. единиц медицинского оборудования. Закуплено более 370 автомобилей скорой помощи. Создано более 300 ФАПов и врачебных амбулаторий. Проведен полный или частичный ремонт более 900 объектов здравоохранения, в том числе капремонт более 360 объектов в 58 государственных учреждениях здравоохранения.

В 2025-2030 годах планируется строительство более 70 объектов первичного звена здравоохранения, что позволит улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи.