В Крыму в 2025 году обновили почти 480 км дорог
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:22 18.12.2025

В Республике Крым обновили почти 480 км дорог в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В этом году в регионе обновили почти 480 км дорог. Открыли также движение по дороге в обход Симферополя на участке Донское — Перевальное. Трасса поможет сократить время в пути до Южного берега и разгрузит город от транзита, — написал он.

Хуснуллин отметил хорошие темпы региона по жилищному строительству — в эксплуатацию ввели порядка 1,2 млн кв. м жилья.

Ранее в региональном Минтрансе сообщали, что всего на развитие транспортно-дорожной отрасли республики в период с 2015 по 2024 год было выделено порядка 471 млрд рублей. Так, финансирование дорожной отрасли выросло по сравнению с 2014 годом более чем в семь раз. По итогам 2024 года Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщал, что объем отремонтированных в Республике Крым дорог с 2015 года превышает 1,2 тыс. км. Всего на полуострове было уложено более 18 млн кв. м асфальта.

источник: ТАСС

