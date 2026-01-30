Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму в 2025 году ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратов жилья
Новости Республики
В Крыму в 2025 году ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратов жилья

В Крыму в 2025 году ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратов жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:03 30.01.2026

В 2025 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17 % выше планового показателя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.  По его словам, на частные дома приходится 1 млн «квадратов» и более 360– на многоквартирные жилые комплексы.

Превышены сразу два рекордных показателя: по общему объему ввода жилья – в 2024 году максимальный результат составлял 1,24 млн кв. м; по объему ввода многоквартирного жилья – прежний рекорд 357 тыс. кв. м был зафиксирован в 2018 году, — рассказал Аксенов.

Жилье строят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Перед нашей республикой поставлена стратегическая задача – нарастить объемы ввода жилья до 1,5 млн кв. м в год к 2030 году, — подчеркнул глава Крыма.

Ранее председатель правительства Марат Хуснуллин заявил, что за 11 месяцев 2025 года в Крыму ввели в эксплуатацию порядка 1,2 млн кв. м жилья. Также в республике обновили почти 480 км дорог, открыли движение по дороге Донское – Перевальное в обход Симферополя.

Узнайте больше:  Крым развивает экспорт парфюмерии и косметики: поставляют на Ближний Восток и в страны Азии

Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.