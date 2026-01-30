В Крыму в 2025 году ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратов жилья

Превышены сразу два рекордных показателя: по общему объему ввода жилья – в 2024 году максимальный результат составлял 1,24 млн кв. м; по объему ввода многоквартирного жилья – прежний рекорд 357 тыс. кв. м был зафиксирован в 2018 году, — рассказал Аксенов.

Жилье строят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Перед нашей республикой поставлена стратегическая задача – нарастить объемы ввода жилья до 1,5 млн кв. м в год к 2030 году, — подчеркнул глава Крыма.

Ранее председатель правительства Марат Хуснуллин заявил, что за 11 месяцев 2025 года в Крыму ввели в эксплуатацию порядка 1,2 млн кв. м жилья. Также в республике обновили почти 480 км дорог, открыли движение по дороге Донское – Перевальное в обход Симферополя.

Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%.

источник: РИА Новости Крым