В Крыму в 2025 году выросли цены на новостройки

Опубликовал: КрымPRESS в Недвижимость в Крыму 15:55 03.11.2025

Стоимость квадратного метра новостроек в Крыму выросла на 14,2%, до 263,1 тыс. рублей, сообщили ТАСС в системе мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro.

За период с января по октябрь 2025 года средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Республики Крым выросла на 14,2%, достигнув показателя 263,1 тыс. рублей в октябре против 230,4 тыс. рублей в январе, — отмечается в сообщении.

Средняя стоимость лота увеличилась на 19,8%, составив 18 млн рублей в октябре по сравнению с 15 млн рублей в начале 2025 года, добавили аналитики.

Такая динамика в Крыму, возможно, сложилась на фоне роста объемов предложения. Количество доступных лотов в продаже за период январь-октябрь увеличилось на 23,6% с 12,3 тыс. до 15,2 тыс. штук. Наибольший скачок средней цены «квадрата» произошел в бизнес-сегменте.

источник: ТАСС

Просмотры: 9

