В Крыму — в астрофизической обсерватории — открыли памятник астрономам

Первый в Крыму памятник астрономам открыт в Бахчисарайском районе на территории Крымской астрофизической обсерватории, передает корреспондент

Памятник изготовлен из бронзы и изображает астронома, сидящего у телескопа. На стеле, изображающей подставку для телескопа, надпись: «Людям, открывающим нам звезды». Автор памятника — художник, скульптор, член Российского и Московского союза художников, заслуженный художник Республики Крым Федор Паршин.

Я рад, что проект — площадь астрономов в поселке Научном приобрела такой вид с памятником, который планировалось изначально здесь установить. Это дань уважения тем людям, которые всегда жили рядом с нами, изучая нашу Вселенную, — цитирует ТАСС председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова.

Директор обсерватории Алла Ростопчина-Шаховская отметила, что крымские астрономы наблюдали за полетами первых спутников, открывали малые планеты, изучали квазары и солнечную активность и заслужили увековечение памяти об их вкладе в науку.

Крымская астрофизическая обсерватория основана в 1945 году как учреждение Академии наук СССР на базе Симеизского отделения Пулковской обсерватории. Располагает 17 оптическими телескопами, в том числе и вторым по величине оптическим телескопом в России — 2,6-метровым телескопом им. академика Г. А. Шайна, первым в Европе и пока единственным работающим гамма-телескопом второго поколения.

Также в обсерватории находится башенный солнечный телескоп. Высота башни, в которой он расположен, составляет 25 м. Диаметр зеркала — 90 см, что делает его одним из крупнейших солнечных телескопов в Европе, позволяющим одновременно наблюдать около 700 км солнечной поверхности.

С 1963 по 2021 год в обсерватории было открыто 1 286 малых планет.

источник: ТАСС