В Крыму в августе доля бронирования посуточных квартир составила 3%

В августе 2024 года в Крыму россияне планируют провести, в среднем, 7 ночей в поездке, а снять квартиру при путешествии обойдется в 4200 рублей в сутки.

Авито Путешествия изучили, какие направления на август активнее всего бронируют россияне, выделив топ-10 городов и регионов страны.

Среди городов больше всего бронирований на август было отмечено в Санкт-Петербурге — в Северную столицу планирует поехать почти каждый четвертый путешественник по России (доля от всех бронирований: 24%). Также в топ-10 вошли Москва (доля: 10%), Сочи (9%), Казань (5%) и другие города. Подробнее — в таблице 1.

Самые длинные поездки в августе также планируют путешественники в Северную столицу: в среднем каждый объект в Санкт-Петербурге бронируют на август на 10 ночей, в Москве — на 8 ночей, в Сочи — на 7 ночей, в Калининграде — на 6 ночей. В других городах из топ-10 по популярности туристы планируют останавливаться на 3 дня и меньше. Подробнее — в таблице 1.

Из городов рейтинга самых популярных по числу бронирований на Авито Путешествиях в августе наиболее доступное жилье выбирают желающие поехать в Краснодар (3100 рублей за ночь), Новосибирск (3500 рублей), Калининград и Екатеринбург (3600 рублей), а также Волгоград (3800 рублей). Самые дорогие объекты на август бронируют путешествующие в Москву (10 700 рублей), Санкт-Петербург (10 100 рублей), Сочи (6000 рублей), Нижний Новгород (5000 рублей) и Казань (4700 рублей).

На август посуточные квартиры на Авито Путешествиях были забронированы более 210 тысяч раз, но это не окончательные данные. Согласно опросам, 17% россиян предпочитают бронировать жилье меньше, чем за две недели, 11% — по приезде, а 4% — день в день. Тем не менее, востребованные направления в самый пик сезона заполняются быстрее, что позволяет нам ориентироваться на эти данные и говорить о популярность направлений. Что касается цен, здесь важно рассматривать и то, какие именно объекты бронирую россияне. Например, в Санкт-Петербурге и Москве это просторное жилье, в котором в среднем смогут проживать по шесть человек, что оправдывает высокую цену в более чем 10 000 рублей за ночь, — прокомментировал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Среди регионов самым популярным по числу бронирований в августе стал Краснодарский край (доля от всех бронирований: 18%). Также в топ-10 вошли Татарстан и Калининградская область (по 6%), Нижегородская область, Крым и Ставропольский край (по 3%). Другие регионы рейтинга представлены в таблице 2.

На больший срок посуточные квартиры бронируют путешественники, собирающиеся в Крым (7 ночей), Краснодарский край и Калининградскую область (по 6 ночей), Ставропольский край и Дагестан (по 5 ночей). Подробнее — в таблице 2.

Самые дешевые варианты жилья на август выбирают желающие поехать в Дагестан, Ростовскую область и Ставропольский край (по 3300 рублей в каждом), Московскую область (3500 рублей) и Карелию (3800 рублей). Дороже всего из регионов топ-10 по популярности в августе забронированное жилье в Краснодарском крае (5200 рублей) и Калининградской области (4900 рублей).

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