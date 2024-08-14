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В у в бархатный сезон загрузка малых отелей может составить 50%
фото: pikist.com

В Крыму в бархатный сезон загрузка малых отелей может составить 50%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 14.08.2024

Уровень бронирования отдыха в малых отелях на Крымском полуострове в бархатный сезон может составить порядка 50%, рассказала ТАСС председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.

В сентябре может быть загрузка до 50% в малых отелях в среднем по Крыму. Если будут какие-то, провокации то, к сожалению, загрузка будет снижаться. В первую очередь в сентябре ожидаем туристов из ближайших к нам регионов, а также внутренний отдых самих крымчан, — рассказала она.

Стамбульникова уточнила, что в приоритете гостей в бархатный сезон объекты, расположенные подальше от береговой зоны — это усадьбы, экоусадьбы, загородные дома, виллы. По ее словам, ожидается, что в сентябре отели снизят цены до 30-40%.

Эксперт отметила, что плечо бронирования отдыха на Крымском полуострове к концу лета сократилось до нескольких дней. Для повышения спроса многие крымские отели запускают специальные акции, например, заморозку цен — продают номера определенных категорий по «зимним» ценам.

источник: ТАСС

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