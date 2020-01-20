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В Крыму в ближайшие два дня без осадков
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму в ближайшие два дня без осадков

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:45 20.01.2020

Во вторник и среду область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму погоду без осадков.

Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0…-5°, на ЮБК +1…+3; днем -1…+4°, на ЮБК +5…+7°. В отдельных районах полуострова туман, гололедно-изморозевые отложения. В горах на дорогах гололедица. В четверг, 23 января, холодный атмосферный фронт принесет на полуостров снег, мокрый снег. Умеренный северо-западных ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около нуля градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму в ближайшие два дня без осадков

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