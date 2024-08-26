В Крыму — в Черноморском — открыли памятник жертвам депортации

От имени Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь с приветственным словом выступил заместитель Муфтия Ремзи Куртдеде. Он отметил, что открытие памятника — это важное событие для всего крымскотатарского народа, и всех крымчан, для молодого поколения, которое во все времена будет помнить и чтить предков, подвергнувшихся страшной депортации. В завершении было прочитано дуа. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, религиозные и общественные деятели, — сообщили в пресс-службе ДУМК.
Инициаторами создания памятника выступили ЦРО ДУМК, Администрация Черноморского района РК, главный имам Черноморского района Леман Абдураманов. Благоустройство, прилегающей к памятнику территории, проведено за счет средств, выделенных администрацией Черноморского сельского поселения и местных жителей.
источник: пресс-служба ДУМК (фото — «Черноморские известия»)
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