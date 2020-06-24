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В Крыму в четверг - сильные дожди, но в пятницу погода изменится
фото: pxhere.com

В Крыму в четверг — сильные дожди, но в пятницу погода изменится

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:13 24.06.2020

В четверг, 25 июня, мощные конвективние процессы вызовут в Крыму кратковременные грозовые дожди, в дневные часы местами сильные ливни, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье до 25°; днем 25…30°, в горах 16-21°. В пятницу характер погоды изменится. Скандинавский антициклон обусловит сухую и теплую погоду на выходные дни и начало следующей недели. Ночная температура воздуха составит 13…18°, на побережье до 22°; дневная 25…30°, в горах 16…21°. Умеренный северо-восточный ветер в восточный и центральных районах временами будет усиливаться до 15 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму в четверг - сильные дожди, но в пятницу погода изменится

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