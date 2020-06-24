В Крыму в четверг — сильные дожди, но в пятницу погода изменится

В четверг, 25 июня, мощные конвективние процессы вызовут в Крыму кратковременные грозовые дожди, в дневные часы местами сильные ливни, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье до 25°; днем 25…30°, в горах 16-21°. В пятницу характер погоды изменится. Скандинавский антициклон обусловит сухую и теплую погоду на выходные дни и начало следующей недели. Ночная температура воздуха составит 13…18°, на побережье до 22°; дневная 25…30°, в горах 16…21°. Умеренный северо-восточный ветер в восточный и центральных районах временами будет усиливаться до 15 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .