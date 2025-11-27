В Крыму в декабре будет тепло, но с дождями и туманами

С приходом первого зимнего месяца резких температурных перепадов в Крыму не ожидается, в целом декабрь будет комфортным, но с дождями и туманами из-за теплого моря, которое продолжает отдавать накопленное летом тепло. Такой прогноз РИА Новости Крым дал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Прогноз погоды на декабрь в Крыму
Сейчас прогнозы осложняются тем, что мы вошли в период нестабильности атмосферы, связанный с глобальным потеплением. Но общая тенденция все же имеется. Если посмотреть многолетние графики, то первые дни зимы будут достаточно теплыми для Крыма – резкого перепада температур мы не почувствуем, – говорит Вахрушев.
При этом, по его прогнозу, уже в первую неделю декабря может увеличится количество осадков, над полуостровом вероятны дожди, а на Южном берегу Крыма – туманы.
Одним из главных факторов выступает то, что хорошо прогрелось Черное море – сейчас отклонение от нормы составляет 1-1,5 градуса. Благодаря этому Южный берег Крыма получает сглаживание перепадов температур – там будет складываться комфортная погода, но благодаря этому вероятно увеличение количества туманов, утренней росы. Из-за влияния моря возможно теплее будет и на равнинной территории, в том числе в Симферополе, – считает ученый.
Будет ли снег в Крыму в декабре
При этом с середины месяца Вахрушев не исключает ночных заморозков и гололедицы. А вот снега пока не будет, убежден ученый.
В первые дни зимы снега не ожидаем, и дальше, даже к Новому году, в лучшем случае – мокрый снег. При этом приход холодных масс с морозами возможен на 1-3 дня, особенно в степных частях полуострова. Но в принципе декабрь ожидается по климатической норме, никаких резких изменений пока ожидать не стоит, — продолжает эксперт.
Что касается горного Крыма – тут наступления лыжного сезона пока тоже ожидать не стоит: снег в горах вероятен, но будет быстро таять – устойчивого снежного покрова пока не образуется.
Прогноз Гидрометцентра
Ну, а декабрь начнется теплой погодой. 1 и 2 числа есть вероятность дождей, далее 3, 4 и 5 декабря – без осадков. Но холодный фронтальный раздел изменил воздушную массу, находящуюся над полуостровом, поэтому дневные температуры составят 11…14 градусов тепла, ночные будут колебаться в пределах 5…10 градусов, в степных районах – до 3 градусов тепла, – дает прогноз на первую неделю зимы начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Более длинных точных прогнозов специалисты не строят, однако, по словам Любецкой, вероятностный на еще одну неделю говорит о том, что прихода настоящей зимы не будет до середины декабря, а, может быть, и дальше.
