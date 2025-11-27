В Крыму в декабре будет тепло, но с дождями и туманами

Сейчас прогнозы осложняются тем, что мы вошли в период нестабильности атмосферы, связанный с глобальным потеплением. Но общая тенденция все же имеется. Если посмотреть многолетние графики, то первые дни зимы будут достаточно теплыми для Крыма – резкого перепада температур мы не почувствуем, – говорит Вахрушев.

При этом, по его прогнозу, уже в первую неделю декабря может увеличится количество осадков, над полуостровом вероятны дожди, а на Южном берегу Крыма – туманы.

Одним из главных факторов выступает то, что хорошо прогрелось Черное море – сейчас отклонение от нормы составляет 1-1,5 градуса. Благодаря этому Южный берег Крыма получает сглаживание перепадов температур – там будет складываться комфортная погода, но благодаря этому вероятно увеличение количества туманов, утренней росы. Из-за влияния моря возможно теплее будет и на равнинной территории, в том числе в Симферополе, – считает ученый.