В Крыму в декабре дополнительно откроется 10 предновогодних ярмарочных площадок

О том, что в Республике Крым в декабре дополнительно откроется 10 предновогодних ярмарочных площадок, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В первый месяц зимы в городах и районах республики планируется работа 169 торговых локаций, на которых организовано более 5 тысяч торговых мест.

Масштабные мероприятия, которые состоялись на прошлых выходных в городах Крыма вызвали большой интерес у жителей и гостей полуострова. Поэтому, решено открыть еще 10 предновогодних торговых локаций, чтобы люди могли приобрести продукцию к предстоящим праздникам. В этом месяце была организована работа 159 ярмарочных площадок. Покупатели могли приобрести весь ассортимент сельхозпродукции напрямую у фермеров, без наценки, – цитирует пресс-служба вице-премьера.

Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что еженедельно в Республике Крым проводится около 250 ярмарок, на которых на постоянной основе создано более 2000 торговых мест. Благодаря этому, сельхозтоваропроизводители могут реализовывать свою продукцию без посредников и перекупщиков.

Ярмарки обеспечивают поддержку местным производителям, предоставив им доступный и популярный канал сбыта продукции. Кроме того, позволяют выйти на рынок небольшим производителям, в том числе и ЛПХ, а также крестьянско-фермерским хозяйствам, — отмечает заместитель Председателя Совмина Крыма.

Напомним, 27 ноября 2021 года с 7.00 до 14.00 ярмарки пройдут по адресам:

г. Симферополь — ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»);

ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд);

г. Саки — площадь Революции;

г. Евпатория — площадь Моряков;

г. Алушта — ул. Виноградная, 2;

г. Ялта — площадь Советская;

г. Феодосия — ул. Федько, автостанция Айвазовского;

пгт. Приморский — ул. Гагарина, 1-г, р-н остановки маршрутного автобуса № 4 «Башня»;

г. Красноперекопск — ул. Гоголя.

28 ноября 2021 ярмарки пройдут по адресам:

г. Симферополь – ул. Ракетная 10;

микрорайон Каменка ул. Крымской весны 31;

г. Армянск — ул. Сопина.

Справка: В Республике Крым с начала 2021 года проведено более 13 тысяч ярмарочных мероприятии, из которых более 11 тысяч сельскохозяйственных ярмарок. Объем реализованной сельскохозяйственной продукции составил более 23 тысяч тонн.