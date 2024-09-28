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В Крыму в ДОЦ "Фортуна" завершилась смена #ТрудКрут

В Крыму в ДОЦ «Фортуна» завершилась смена #ТрудКрут﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:49 28.09.2024

В Евпатории успешно завершилась смена #ТрудКрут, в которой приняли участие более 600 детей. Они погрузились в мир труда и созидания, активно отдыхая.

В детском оздоровительном центре «Фортуна» дети не только наслаждались отдыхом, но и участвовали в образовательных и развлекательных программах, организованных бойцами Российских студенческих отрядов. Вожатые из Крыма, Белгородской и Запорожской областей создали для детей уникальную атмосферу, помогая раскрыть их таланты и развивать трудовые навыки.

Эта смена стала для меня возможностью не только передать детям знания, но и самому получить колоссальный опыт вожатской работы. Мы видим, как ребята меняются: они становятся увереннее, учатся работать в команде, и что особенно важно — начинают ценить труд, — отмечает командир студенческого педагогического отряда «Мириада» Крымского регионального отделения РСО Полина Долгополова. 

Смена #ТрудКрут организована при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Российские студенческие отряды продолжают традицию трудового воспитания, помогая детям обрести навыки личностного роста и командной работы в атмосфере дружбы и творчества. Смена дала подросткам возможность задуматься о выборе будущей профессии и осознать важность труда в жизни каждого человека.

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источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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