В Крыму в ДТП пострадал 31 человек
иллюстрация: © Telegram Госавтоинспекция Ростовской области

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 02.09.2025

Более 30 человек пострадали в ДТП на крымских дорогах за минувшую неделю, среди них девять детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция республики.

В период с 25 по 31 августа 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 23 ДТП, в которых 31 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе девять несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

С участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, их них двое — дети, уточнили в ведомстве.

Также за минувшую неделю правоохранители пресекли 143 факта управления автомобилями водителями с признаками опьянения, в том числе 17 автомобилистов привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что соблюдение правил дорожного движения — это не только их обязанность, но и залог безопасности на дороге. Важно помнить, что нарушение ПДД чревато серьезными последствиями.

Накануне замначальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму», что наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части.

источник: РИА Новости Крым 

