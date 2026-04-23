В Крыму в эксплуатацию введены около 245 тысяч квадратных метров жилья

В Крыму в эксплуатацию введены около 245 тысяч квадратных метров жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:59 23.04.2026

За 2026 год в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.

По итогам первого квартала текущего года в Крыму введено в эксплуатацию порядка 245 тысяч квадратных метров жилья. Из них в многоквартирных жилых домах – 47 тысяч квадратных метров, ИЖС – 197 квадратных метров. Кроме того, сдано около 50 тысяч квадратных метров метров объектов нежилой недвижимости. В этом году планируем сохранить объемы ввода на уровне прошлого года, – сообщил Гоцанюк в своем канале МАХ.

По его информации, в этом году также будет реконструирована канализационно-насосная станция в Алуште и проведен капремонт наиболее аварийных участков водоводов, питающих городской округ Евпатория. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В дорожной сфере запланирован ввод 57 объектов. Это 45 автодорог общей протяженностью около 270 км и 12 искусственных дорожных сооружений протяженностью 390 погонных метров, – уточнил Гоцанюк.

Власти также планируют привести в порядок восемь территорий в семи муниципальных образованиях и закупить 26 новых автобусов.

В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жилья, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог.

В 2025 году в республике ввели в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 17% выше планового показателя, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

источник: РИА Новости Крым 

