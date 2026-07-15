В Крыму в этом году на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей

С начала года в Крыму на финансирование социальных выплат направлено почти 12,9 миллиарда рублей, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в министерстве финансов Крыма.

В Республике Крым системно и в полном объеме исполняются все принятые социальные обязательства перед жителями полуострова. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем финансирования увеличился на 2,4 миллиарда рублей, или на 23,5%, что свидетельствует о планомерном наращивании мер поддержки населения, – отметила зампредседателя Совета министров РК – министр финансов региона Ирина Кивико.

В частности, на социальные выплаты отдельным категориям граждан направлено более 6,8 миллиарда рублей, на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, компенсацию взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов и на компенсационные выплаты по льготному проезду — почти 2,5 миллиарда рублей.

На пособия на ребенка одинокой матери, помощь детям-сиротам и другие выплаты направили более 2,4 миллиарда рублей, на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка — 939,6 миллиона рублей.

Социальные выплаты безработным составили в общей сумме 222,6 миллиона рублей. Пособия получили около 8,1 тысячи человек.

По итогам первого полугодия в республике обеспечено стабильное и своевременное финансирование всех социальных направлений. Сегодня адресную поддержку получают семьи с детьми, беременные женщины, ветераны, люди с ограниченными возможностями, малообеспеченные и безработные граждане, – подчеркнула Кивико.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Крыму на социально-культурную сферу было потрачено из республиканского бюджета более 58 миллиардов рублей. Это на 11,5% больше аналогичного периода 2025 года.

источник: РИА Новости Крым

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