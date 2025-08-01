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В Крыму в этом году на воде погибли 11 человек
иллюстрация: pikist.com

В Крыму в этом году на воде погибли 11 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:00 01.08.2025

 В Крыму с начала года зарегистрировано 20 происшествий на воде, 11 человек погибли. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

С начала года зарегистрировано 20 происшествий на воде, 11 человек, к сожалению, погибли, 20 спасены, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что большинство происшествий на воде фиксируются в местах, которые запрещены для купания.

Чтобы предотвратить трагедии, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) регулярно выезжают на водные объекты и проводят профилактические беседы с гостями и жителями региона. В частности, на Симферопольском водохранилище — любимом месте отдыха местных жителей. Спасатели подчеркивают, что водохранилище является технологическим сооружением и купание в нем не безопасно и запрещено.

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источник: РИА Новости Крым 

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