В Крыму в этом году на воде погибли 11 человек

В Крыму с начала года зарегистрировано 20 происшествий на воде, 11 человек погибли. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
С начала года зарегистрировано 20 происшествий на воде, 11 человек, к сожалению, погибли, 20 спасены, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что большинство происшествий на воде фиксируются в местах, которые запрещены для купания.
Чтобы предотвратить трагедии, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) регулярно выезжают на водные объекты и проводят профилактические беседы с гостями и жителями региона. В частности, на Симферопольском водохранилище — любимом месте отдыха местных жителей. Спасатели подчеркивают, что водохранилище является технологическим сооружением и купание в нем не безопасно и запрещено.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: МЧС России в Крыму